السودة للتطوير تُصدر تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2024

أصدرت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2024م، والذي يسلط الضوء على مبادراتها وإنجازاتها في تعزيز الاستدامة والتوازن البيئي والحياة الفطرية والمحافظة على المشهد التراثي في مناطق مشروع قمم السودة. يعكس التقرير التزام الشركة بأفضل الممارسات العالمية وبإحراز نجاحات مستمرة ومتواصلة في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

وبهذه المناسبة، قال المهندس صالح العريني، الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير: "إن اهتمامنا بالاستدامة ينبع من مركزيتها في عملية تطوير مشروع قمم السودة، فهي مُمَّكن للمشروع وعنصر أساسي وركيزة مهمة قمنا بتصميم المشروع حولها. وتقدم شركة السودة للتطوير هذا التقرير لتوثيق إنجازاتها وتقدمها في المحافظة على المشهد البيئي والثقافي في مناطق المشروع عامًا بعد عام".

ويستعرض التقرير عدد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2024م وتشمل زراعة أكثر من 73 ألف شجرة من الأنواع المحلية، وإعادة توطين 4 وعول و 8 ظباء في المنطقة مما يجعل العدد الإجمالي منذ عام 2023م 27 وعلًا و18 ظبيًا، وإزالة أكثر من 809 طن من النفايات من المتنزهات الوطنية، وإعادة تدوير 980 طن من نفايات الهدم، بالإضافة إلى تطبيق حلول مبتكرة أدت إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة تزيد عن 80% من خلال استخدام تقنيات مبتكرة مثل صناديق المياه في برنامج إعادة التشجير.

بالإضافة إلى الجهود البيئية، أنجزت السودة للتطوير عددًا من المبادرات والشراكات الثقافية والمجتمعية في عام 2024م، حيث أطلقت الشركة أول برنامج تدريب مجتمعي للحرفيين المحليين لدعم الأعمال الصغيرة في مجال الحرف اليدوية وتزويد المستفيدين بالمهارات اللازمة للنجاح، كما بدأت أعمال الترميم لأربعة مواقع تراثية هي برج تيهان وبيت الشيخ وبيت النحل وحصن الحامدية ما يُسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية للمنطقة.

سيوفر مشروع قمم السودة تجارب جديدة في الضيافة الفاخرة، كما يعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية ويضم ست مناطق رئيسة في مواقع مميزة هي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، الصخرة الحمراء، جَرين، ورجال. وتتنوع مرافق المشروع بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة والتسوق، والخيارات السكنية ذات الإطلالات الطبيعية الآسرة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية.

ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال زيارة الرابط .