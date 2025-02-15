القصيم تسجل أعلى معدل لهطول الأمطار

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (95) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الجمعة 14 فبراير وحتى التاسعة صباح السبت 15 فبراير 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، وجازان).
وأبان التقرير، أن منطقة الرياض سجلّت (22.0) ملم في مزارع خروب بشقراء، و(15.0) ملم في عرجاء بالدوادمي، فيما سجّلت المنطقة الشرقية (14.8) ملم في الشيحية بقرية العليا، و(10.4) ملم في محطة القطار بحفر الباطن.
كما سجّلت منطقة مكة المكرمة (3.2) ملم في المحاني بالطائف، و(0.6) ملم في حي الربوة بجدة، فيما سجّلت المدينة المنورة (5.0) ملم في الحسو بالحناكية، و(1.6) ملم في المهد.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة جازان (1.8) ملم في سد بيش بمحافظة بيش، وفي منطقة عسير، سجّلت ثلوث المنظر ببارق (1.2) ملم، والغيناء بأبها (1.0) ملم، بينما سجّلت منطقة حائل (12.3) ملم في السعيرة بالشنان، و(10.0) ملم في الجثياثة ببقعاء.
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