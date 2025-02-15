مجمع اللغة العربية يفتح التسجيل في مركز أبجد

أعلن مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة فتح باب التسجيل في النُّسخة الثالثة من مركز أبجد لتعليم اللُّغة العربيَّة للناطقين بغيرها، الذي يهدف إلى تمكين المتعلمين من اكتساب مهارات اللُّغة العربيَّة وفق منهجيَّة أكاديميَّة متقدمة، وتعزيز انتشارها عالميًّا.

وفُتِح باب التسجيل للمشاركين ابتداءً من 16 شعبان الموافق 15 فبراير، وحتى 15 رمضان الموافق 15 مارس، على أن تكون الدراسة حضوريَّة في الأول من شهر سبتمبر لعام 2025م.

ويواصل المركز نجاحه بعد الإقبال الكبير الذي شهدته النسختان السابقتان؛ إذ بلغ عدد المتقدمين في الدفعة الأولى أكثر من 16.140 متقدِّمًا ومتقدِّمة، يمثلون 162 جنسيَّة، في حين بلغ عدد المقبولين أكثر من 130 متعلِّمًا ومتعلِّمة من 34 جنسيَّة. أما الدفعة الثانية فقد ارتفع عدد المتقدمين إلى 16.472 متقدِّمًا ومتقدِّمة من 126 جنسية، وعدد المقبولين أكثر من 150 متعلِّمًا ومتعلِّمة يمثلون أكثر من 40 جنسية.

ويقدم «مركز أبجد» تجربة تعليميَّة متكاملة تعتمد على الإطار الأوروبي المشترك لتعليم اللغات «CEFR»، الذي يشمل أربعة مستويات تعليميَّة مدة كل منها شهران، أي ما مجموعه ثمانية أشهر بمجموع 160 ساعة تعليميَّة لكل مستوى، أي ما معدّله (20) ساعة أسبوعيًّا. ويركز البرنامج على جميع المهارات اللُّغوية الأساسيّة: (القراءة، والكتابة، والاستماع، والمحادثة)، إلى جانب أنشطة ثقافيّة تثري تجربة التعلُّم وتتيح للدارسين التفاعل مع البيئة العربيَّة.

ويأتي إطلاق النُّسخة الثالثة من «مركز أبجد» استجابةً للإقبال المتزايد على تعلم اللُّغة العربيَّة، مع الإشارة إلى أن المركز يقدم تجربة تعليميّة متكاملة تعزِّز التفاعل اللُّغوي والثقافيّ للمتعلِّمين، وتُسهم في تمكينهم من استخدام العربيَّة بفاعليَّة في شتى المجالات.

ويعمل المجمع على تطوير برامج تعليم اللُّغة العربيَّة، وتقديم الحلول الأكاديميَّة التي تدعم الناطقين بغيرها؛ تحقيقًا للانسجام مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز مكانة اللُّغة العربيَّة عالميًّا، وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج اللُّغوية المتخصصة.