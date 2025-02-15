السعودية | “المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن تحويل التدريب إلى التعليم عن بعد بسبب الحالة الجوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحويل التدريب الحضوري إلى التدريب عن بعد ليوم غدٍ الأحد 17 شعبان 1446هـ الموافق 16 فبراير 2025م.

ويشمل القرار الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في محافظات: الزلفي، المجمعة، الأرطاوية، حوطة سدير، شقراء، ثادق، الدوادمي، القويعية، وعفيف، حيث سيتم استكمال العملية التدريبية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.

وأكّدت المؤسسة حرصها على اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة الجميع، متمنيةً للجميع دوام السلامة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط