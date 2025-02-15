السعودية | جامعة شقراء تعلن تحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد بسبب الأحوال الجوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد حول حالة الطقس المتوقعة، أعلنت جامعة شقراء تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 16 فبراير 2025م إلى نظام التعليم عن بُعد في جميع فروع وكليات الجامعة.

وأكدت الجامعة أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة منسوبيها، داعيةً الطلاب والطالبات إلى متابعة الدروس عبر المنصات التعليمية المعتمدة.

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