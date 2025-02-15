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شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: المملكة مكان مناسب لعقد قمة سلام.. وعلاقتنا قوية بالقيادة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المملكة العربية السعودية مكان مناسب لعقد قمة سلام بشان أوكرانيا.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية لـ "العربية"، أنه يعد المملكة العربية السعودية بلدًا صديقًا.
ولفت بوتين إلى أن ما تقوم به المملكة في هذا الاتجاه فهي تقوم به بصدق، قائلًا: لا يوجد لدي أدنى شك في هذا، ولذا إذا عقد مؤتمر سلام في السعودية فهو مكان مناسب ومريح.
وتعرب المملكة عن ترحيبها بعقد القمة في المملكة، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وواصلت المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافة المملكة ملكة لبدل للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية لـ "العربية"، أنه يعد المملكة العربية السعودية بلدًا صديقًا.
علاقات قوية بين السعودية وروسياوأكد بوتين أن لديه علاقة طيبة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما لديه علاقة شخصية قوية مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.
ولفت بوتين إلى أن ما تقوم به المملكة في هذا الاتجاه فهي تقوم به بصدق، قائلًا: لا يوجد لدي أدنى شك في هذا، ولذا إذا عقد مؤتمر سلام في السعودية فهو مكان مناسب ومريح.
القمة الأمريكية الروسية في السعوديةكانت أشادت المملكة العربية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بتاريخ 12 فبراير 2025، وما أعلن عنه من إمكانية عقد قمة تجمع فخامتيهما في المملكة العربية السعودية.
وتعرب المملكة عن ترحيبها بعقد القمة في المملكة، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
استعداد المملكة لبذل مساعيها الحميدةكما أبدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - خلال اتصاله في الثالث من مارس 2022 بكل من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداد المملكة لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة.
وواصلت المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافة المملكة ملكة لبدل للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.