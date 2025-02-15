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بوتين: المملكة مكان مناسب لعقد قمة سلام.. وعلاقتنا قوية بالقيادة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المملكة العربية مكان مناسب لعقد قمة سلام بشان أوكرانيا.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية لـ "العربية"، أنه يعد المملكة العربية السعودية بلدًا صديقًا.

علاقات قوية بين السعودية وروسيا

وأكد بوتين أن لديه علاقة طيبة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما لديه علاقة شخصية قوية مع صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.
ولفت بوتين إلى أن ما تقوم به المملكة في هذا الاتجاه فهي تقوم به بصدق، قائلًا: لا يوجد لدي أدنى شك في هذا، ولذا إذا عقد مؤتمر سلام في السعودية فهو مكان مناسب ومريح.

القمة الأمريكية الروسية في السعودية

كانت أشادت المملكة العربية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بتاريخ 12 فبراير 2025، وما أعلن عنه من إمكانية عقد قمة تجمع فخامتيهما في المملكة العربية السعودية.
وتعرب المملكة عن ترحيبها بعقد القمة في المملكة، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

استعداد المملكة لبذل مساعيها الحميدة

كما أبدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - خلال اتصاله في الثالث من مارس 2022 بكل من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداد المملكة لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة.
وواصلت المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافة المملكة ملكة لبدل للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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