شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بعد تحذيرات الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الطائف تحويل الدراسة الحضورية غداً الأحد 16 فبراير 2025 بعد الساعة 12 ظهراً عبر منصة البلاك بورد.

وأفادت الجامعة عبر منصة إكس، مساء السبت، بأنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية غداً الأحد 16 فبراير 2025 بعد الساعة 12 ظهراً عبر منصة البلاك بورد. عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية وجميع... This is a Twitter Status— جامعة الطائف(@TaifUniversity) https://twitter.com/TaifUniversity/status/1890860943552504151?ref_src=twsrc%5Etfw

وتابعت: وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية وجميع المقرات والكليات الجامعية بمحافظات (رنية والخرمة وتربة) على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد بعد الساعة 12 ظهراً وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.