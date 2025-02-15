شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. الأرصاد يحذر من حالة الطقس في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أحمر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرمة.

وشمل إنذار الأرصاد، الخرمة والمويه وتربة ورنية، وأضم وبني يزيد وميسان. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1890832042603991072?ref_src=twsrc%5Etfw

ونبه من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

ويبدأ الإنذار حتى الساعة: 05:00 صباح الأحد.