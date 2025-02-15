جامعة شقراء تعلّق الدراسة الحضورية غدًا الأحد.. وتعتمد التعليم عن بُعد

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة شقراء تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد في جميع كلياتها، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستُعقد عن بُعد عبر "منصة الجامعة" لجميع الطلاب والطالبات.

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