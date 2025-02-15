شكرا لمتابعة خبر عن مشهد ساحر لبياض البرد يعانق سُمرة جبال المدينة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة دثير شمال شرق المدينة المنورة مشهدًا ساحرًا، حيث غطت زخات البرد قمم الجبال.

وأظهر مقطع فيديو لحظة امتزاج بياض البرد مع سمار الجبال، مما شكل لوحة فنية بديعة حظيت بتفاعل واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره لهذا اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض والمنطقة الشرقية، وحفر الباطن وشمال شرق المملكة، المناطق الشمالية، على أن يكون هناك هطول لزخات البرد مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة على المنطقة الشرقية والغربية.