شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: تحسن فرص الأمطار على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في علم المناخ والعضو المؤسس لجمعية الطقس والمناخ عبدالله العصيمي عن توقعاته للطقس في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هناك فرصاً لتحسن سقوط الأمطار.

وقال العصيمي من خلال صفحته الرسمية عبر منصة إكس: “المؤثر العلوي الجديد سيؤدي بإذن الله إلى تحسن فرص الأمطار الليلة على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية، ولكن بشكل سريع ويتزامن مع جبهة باردة تسبب نشاط الرياح السطحية غداً الأحد وإزاحة الحالة أكثر جهة الشرق والجنوب الشرقي (منطقة الرياض وأجزاء من الشرقية) ” .

وتابع العصيمي: ” أبرز الملاحظات على الحالة الجوية حتى الآن: 1- تفاوت في الغزارة ببعض المناطق، 2- سحب غير منتظمة تتكون في مناطق مختلفة وأوقات متفرقة، 3- دقة النماذج ضعيفة إلى متوسطة واستمرار اختلافها حتى في توقعات اليوم الواحد (تقريباً كل نموذج يقدم توقعاً مختلفاً)، 4- أفضلية لمنطقة الرياض وجنوب القصيم ، هذه النقاط تم الإشارة إليها قبل بداية الحالة ” .

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد أصدر تحذيراً هام بخصوص التقلبات الجوية القوية والرياح النشطة التي تشهدها العديد من المناطق في المملكة، وأوضح توقعات عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الغزيرة والمصحوبة برياح نشطة على الكثير من المناطق التي يمكن أن تستمر ليوم الأثنين مما يستدعي متابعة المستجدات لحالة الطقس.