السعودية | 10 نصائح ذهبية للطلاب لتحقيق النجاح في الاختبارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضمن جهوده التوعوية لدعم الطلاب والطالبات خلال موسم الاختبارات، نشر تجمع الجوف الصحي قائمة تضم 10 نصائح مهمة لمساعدتهم على تحقيق أداء أفضل خلال الاختبارات، وذلك عبر منصاته الرسمية.

وتشمل النصائح التي تم تقسيمها إلى جزأين، ما يجب القيام به ليلة الاختبار، حيث يُنصح الطلاب بتجنب السهر، والحصول على قسط كافٍ من النوم، ومراجعة الدروس بدلاً من محاولة تعلم معلومات جديدة.

أما خلال الاختبار، فقد أوصى التجمع بقراءة الأسئلة بتمعن، وتخصيص وقت مناسب لكل سؤال، والتأني في الإجابة، مع البدء بالأسئلة السهلة أولًا، وعدم التوقف عند الأسئلة الصعبة، وأخيرًا مراجعة الإجابات بدقة قبل تسليم ورقة الاختبار.

يأتي ذلك في إطار حرص تجمع الجوف الصحي على تعزيز الصحة النفسية والجسدية للطلاب، ومساعدتهم في تخطي فترة الاختبارات بأفضل أداء ممكن.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط