السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3.000 كرتون تمر في عدة مديريات بمحافظة حضرموت

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3.000 كرتون تمر في عدة مديريات بمحافظة حضرموت والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3.000 كرتون تمر في مديريات المكلا، وبروم ميفع، وحجر، وأرياف المكلا، وغيل باوزير، والشحر بمحافظة حضرموت، للفئات المحتاجة وأسر الأيتام والأرامل والنازحين ومرضى الأمراض المزمنة، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025م.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
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