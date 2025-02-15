السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يزور وحدة العمليات الأمنية المركزية الإيطالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وحدة العمليات الأمنية المركزية التابعة لوزارة الداخلية في جمهورية إيطاليا.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله قائد وحدة العمليات الأمنية المركزية أنطونيو جيرالدا باسيلي، واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح موجز عن عمل الوحدة واطلع على عرض مرئي يشرح مهامها، ثم شهد سموه فرضية عسكرية.

حضر الزيارة الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط