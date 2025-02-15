شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. وزير الداخلية يزور الحماية المدنية ووحدة العمليات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وحدة العمليات الأمنية المركزية التابعة لوزارة الداخلية في جمهورية إيطاليا.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله قائد وحدة العمليات الأمنية المركزية أنطونيو جيرالدا باسيلي، واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح موجز عن عمل الوحدة واطلع على عرض مرئي يشرح مهامها، ثم شهد سموه فرضية عسكرية.

وكالة الحماية المدنية الإيطالية زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، وكالة الحماية المدنية في العاصمة الإيطالية روما.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله رئيس وكالة الحماية المدنية فابيو تشيتشيليانو ، وعدد من كبار المسؤولين.



واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الزيارة على أقسام الوكالة، واستمع لشرح موجز عن عملها والأدوار المناطة بها.

وحضر الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.

