شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 مناطق.. إحباط تهريب 780 كيلوجرامًا من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (15) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (405) كيلوجرامات من نبات القات.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي منطقة عسير، أحبطت الدوريات في قطاع الربوعة تهريب (360) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. دوريات حرس الحدود في نفس السياق، قبضت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و (23,850) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

فيما قبضت المديرية على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). مكافحة المخدرات وقبضت مكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهم (4.5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

زذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: [email protected]) ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.