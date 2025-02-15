اخبار السعوديه

أمطار على محافظة جدة.. وتحذير من طقس الحدود الشمالية

0 نشر
واس- جدة 0 تبليغ

أمطار على محافظة جدة.. وتحذير من طقس الحدود الشمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على محافظة جدة.. وتحذير من طقس الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة.
وشملت أبحر الشمالية، عسفان، هدى الشام، الخمرة، وأبو جعالة، وأجزاء متفرقة من المحافظة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أمطار الحدود الشمالية

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة يصحبها تساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية على منطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر ومحافظ طريف ورفحاء والعويقيلة.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من مساء اليوم السبت و تستمر حتى يوم غد الأحد.
MO Nasa

MO Nasa

Advertisements

قد تقرأ أيضا