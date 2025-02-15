شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على محافظة جدة.. وتحذير من طقس الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة.
وشملت أبحر الشمالية، عسفان، هدى الشام، الخمرة، وأبو جعالة، وأجزاء متفرقة من المحافظة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبين المركز أن الحالة تبدأ من مساء اليوم السبت و تستمر حتى يوم غد الأحد.
وشملت أبحر الشمالية، عسفان، هدى الشام، الخمرة، وأبو جعالة، وأجزاء متفرقة من المحافظة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
هطول أمطار في 8 مناطق.. و #القصيم الأعلى بـ 25.0 ملم#اليوم @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) February 15, 2025
للتفاصيل | https://t.co/UwGSQ9X5xt pic.twitter.com/XOXi9BD4ZV
أمطار الحدود الشماليةونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة يصحبها تساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية على منطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر ومحافظ طريف ورفحاء والعويقيلة.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من مساء اليوم السبت و تستمر حتى يوم غد الأحد.