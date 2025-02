شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على محافظة جدة.. وتحذير من طقس الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

أمطار الحدود الشمالية

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة.وشملت أبحر الشمالية، عسفان، هدى الشام، الخمرة، وأبو جعالة، وأجزاء متفرقة من المحافظة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة يصحبها تساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية على منطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر ومحافظ طريف ورفحاء والعويقيلة.وبين المركز أن الحالة تبدأ من مساء اليوم السبت و تستمر حتى يوم غد الأحد.