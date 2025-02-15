شكرا لقرائتكم خبر عن غذائية وطبية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات جديدة في 5 دول والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام