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شكرا لقرائتكم خبر عن غذائية وطبية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات جديدة في 5 دول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.416 سلة غذائية في مدينة درنة في دولة ليبيا، استفاد منها 12.804 أفراد.
وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر المتضررة من الإعصار "دانيال" في ليبيا، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي.
وفي السودان، دشّن المركز في ولاية الخرطوم المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م، وثمّن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة التي ستسهم في تخفيف معاناة بلاده.
ويستهدف توزيع 30 ألف سلة غذائية للنازحين ضمن برنامج العودة الطوعية للعائدين إلى ديارهم في ولايات الجزيرة، والخرطوم، والبحر الأحمر، وسنار، والنيل الأبيض.
فيما واصل المركز، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، ووزع المشروع خلال الأسبوع الماضي، 175.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12.500 أسرة بواقع 62.500 فرد.
كما نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 61 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها ومعالجة المصابين بالحروق في مدينة المنية، استفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف.
واستفاد منها 6.594 فردًا بواقع 1.099 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية في سوريا للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر المتضررة من الإعصار "دانيال" في ليبيا، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي.
وفي السودان، دشّن المركز في ولاية الخرطوم المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م، وثمّن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة التي ستسهم في تخفيف معاناة بلاده.
ويستهدف توزيع 30 ألف سلة غذائية للنازحين ضمن برنامج العودة الطوعية للعائدين إلى ديارهم في ولايات الجزيرة، والخرطوم، والبحر الأحمر، وسنار، والنيل الأبيض.
مشروع توزيع مساعدات التمورفي نفس السياق، وزّع المركز أمس الأول 3.000 كرتون تمر في مديريات المكلا، وبروم ميفع، وحجر، وأرياف المكلا، وغيل باوزير، والشحر بمحافظة حضرموت، للفئات المحتاجة وأسر الأيتام والأرامل والنازحين ومرضى الأمراض المزمنة، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025م.
فيما واصل المركز، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، ووزع المشروع خلال الأسبوع الماضي، 175.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12.500 أسرة بواقع 62.500 فرد.
كما نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 61 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها ومعالجة المصابين بالحروق في مدينة المنية، استفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف.
مساعدات السعودية في سورياوفي سوريا، وزع مركز الملك سلمان أمس الأول 1.099 سلة غذائية و1.099 حقيبة صحية في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة، و مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة في الجمهورية العربية السورية.
واستفاد منها 6.594 فردًا بواقع 1.099 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية في سوريا للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.