شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار، والمخاطر المحتملة من نواتجها، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

وحذرت من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة.

وتدعو المديرية العامة للدفاع المدني باتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة على الحالات الطارئة.