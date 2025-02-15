شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الرياض تشهد أجواء شتوية غير معتادة في هذا الوقت من العام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ، أن الرياض حاليًا انخفاضًا غير متوقع في درجات الحرارة، حيث سجلت ظهر اليوم 11 درجة مئوية، وهو معدل أقل بكثير من المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة.

ويُفترض أن يكون الطقس في أواخر فبراير أكثر اعتدالًا، لكن أشار المسند إلى أن الأجواء الحالية تُشبه أيام المربعانية، في درجات الحرارة، والأمطار.

ويُرجّح أن هذه الأجواء قد تكون مرتبطة بظاهرة تُعرف باسم “برد العجوز”، وهي موجات برد مفاجئة تظهر في أواخر الشتاء وتمتد حتى أوائل مارس، وتُعرف بحدتها رغم قصر مدتها.

ووفقًا للإحصائيات المناخية، تتراوح درجات الحرارة في الرياض خلال فبراير بين 21 و25 درجة مئوية في فترة الظهيرة، ونادرًا ما تنخفض عن 16 درجة مئوية، مما يجعل تسجيل 11 درجة فقط حدثًا استثنائيًا.