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الحصيني: خط سحابي ممطر يؤثر على عدة مناطق الليلة

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  • الحصيني: خط سحابي ممطر يؤثر على عدة مناطق الليلة 1/3
  • الحصيني: خط سحابي ممطر يؤثر على عدة مناطق الليلة 2/3
  • الحصيني: خط سحابي ممطر يؤثر على عدة مناطق الليلة 3/3

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعات الطقس، مشيرًا إلى تأثر أقصى غرب منطقة الرياض وأجزاء من القصيم والمنطقة الشرقية.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: “وفقًا للمراصد، خط سحابي ممطر مبرق على يؤثر على أقصى غرب منطقة الرياض وأجزاء من القصيم والشرقية وشرقي منطقتي مكة والمدينة مساء اليوم السبت، ليلة الأحد” .

كما أشار إلى أن تأثير الحالة الجوية سيمتد تدريجيًا نحو مناطق الشمالية والجوف وحائل بدءًا من منتصف الليل، مع استمرار فرص هطول مزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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