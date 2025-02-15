شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: خط سحابي ممطر يؤثر على عدة مناطق الليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعات الطقس، مشيرًا إلى تأثر أقصى غرب منطقة الرياض وأجزاء من القصيم والمنطقة الشرقية.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: “وفقًا للمراصد، خط سحابي ممطر مبرق على يؤثر على أقصى غرب منطقة الرياض وأجزاء من القصيم والشرقية وشرقي منطقتي مكة والمدينة مساء اليوم السبت، ليلة الأحد” .

كما أشار إلى أن تأثير الحالة الجوية سيمتد تدريجيًا نحو مناطق الشمالية والجوف وحائل بدءًا من منتصف الليل، مع استمرار فرص هطول مزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

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