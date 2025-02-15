تكريم 10 جامعات سعودية مشاركة في المسابقة الوطنية للذكاء الاصطناعي

كرّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" 10 جامعات سعودية فازت في المسابقة الوطنية للذكاء الاصطناعي (أذكى U)، التي نظمتها بالشراكة مع "مايكروسوفت"، بمشاركة 30 فريقًا من 15 جامعة سعودية تأهلوا للمرحلة النهائية بعد منافسة قوية, وذلك خلال فعالية أذكى KSU التي شهدت حضورًا استثنائيًا تجاوز الـ10 آلاف شخص، نظمتها جامعة الملك سعود، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، للنهوض بالجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط حضور أكاديمي رفيع وتفاعل كبير من المشاركين.

وحصلت جامعة الأمير سلطان على المركز الأول، وجاءت جامعة جدة في المركز الثاني، وجامعة المعرفة ثالثًا، فيما حل في المراكز من الرابع إلى العاشر فرق من جامعة جدة، وجامعة الفيصل، وجامعة نجران، وجامعة حائل، وجامعة الطائف. وحظيت الفرق الفائزة بجلسات تدريبية متخصصة تضمنت العروض التوضيحية العملية، وجلسات إرشادية وتوجيهية قدمها خبراء عالميون من "سدايا" و"مايكروسوفت"، بالإضافة إلى المساعدة في تطوير "نماذج أولية" لمشاريعهم.

وخلال المرحلة الثانية من المسابقة، شهدت المنافسة مشاركة 84 فريقًا من 28 جامعة سعودية، حيث قدموا أفكارًا إبداعية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات العلمية والمهنية، وأسهمت البرامج التدريبية في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على الشهادات الاحترافية من مايكروسوفت.

ويعكس هذا التكريم جهود "سدايا" الرامية إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز المهارات التنافسية للطلاب والطالبات، من خلال استثمار شراكاتها الإستراتيجية مع كبرى الشركات التقنية العالمية مثل "مايكروسوفت"، بما يسهم في تأهيل جيل قادر على المنافسة عالميًا في هذا المجال الحيوي.