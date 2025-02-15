وحصلت جامعة الأمير سلطان على المركز الأول، وجاءت جامعة جدة في المركز الثاني، وجامعة المعرفة ثالثًا، فيما حل في المراكز من الرابع إلى العاشر فرق من جامعة جدة، وجامعة الفيصل، وجامعة نجران، وجامعة حائل، وجامعة الطائف. وحظيت الفرق الفائزة بجلسات تدريبية متخصصة تضمنت العروض التوضيحية العملية، وجلسات إرشادية وتوجيهية قدمها خبراء عالميون من "سدايا" و"مايكروسوفت"، بالإضافة إلى المساعدة في تطوير "نماذج أولية" لمشاريعهم.
وخلال المرحلة الثانية من المسابقة، شهدت المنافسة مشاركة 84 فريقًا من 28 جامعة سعودية، حيث قدموا أفكارًا إبداعية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات العلمية والمهنية، وأسهمت البرامج التدريبية في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على الشهادات الاحترافية من مايكروسوفت.
ويعكس هذا التكريم جهود "سدايا" الرامية إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز المهارات التنافسية للطلاب والطالبات، من خلال استثمار شراكاتها الإستراتيجية مع كبرى الشركات التقنية العالمية مثل "مايكروسوفت"، بما يسهم في تأهيل جيل قادر على المنافسة عالميًا في هذا المجال الحيوي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم 10 جامعات سعودية مشاركة في المسابقة الوطنية للذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.