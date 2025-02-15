شكرا لمتابعة خبر عن مسن يتحدى العمر ويشارك في ماراثون معالم بالمدينة المنورة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك أحمد الغامدي، البالغ من العمر 67 عامًا، اليوم في “ماراثون معالم” الذي انطلق في المدينة المنورة تحت شعار “نحمي إرثنا بخطوات واثقة”.

ويهدف الماراثون إلى التوعية بأهمية حماية النمر العربي ودعم جهود المحافظة عليه، شهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

ورغم تقدمه في السن، أثبت الغامدي أن العمر ليس عائقًا أمام اللياقة البدنية والمشاركة في الأنشطة الرياضية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تمنحه فرصة للاستمتاع بالمشي بين معالم المدينة التاريخية، وتعزيز الوعي بالقضايا البيئية المهمة.

يُذكر أن “ماراثون معالم” يضم ثلاثة مسارات (5 كيلومترات، 10 كيلومترات، و21 كيلومترًا)، حيث يجتاز المشاركون محطات بارزة، بدءًا من مقصد قباء، كما تُشدد الفعالية على الالتزام بالملابس الرياضية المحتشمة، وفقًا للائحة الذوق العام في المدينة المنورة.

يعد هذا الحدث السنوي فرصة لدمج الرياضة بالثقافة والتوعية البيئية، ويعكس حرص المجتمع على المحافظة على الإرث الطبيعي والتاريخي للمملكة.