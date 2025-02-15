شكرا لمتابعة خبر عن الزهراني: هطول لزخات البرد بالمنطقة الشرقية والغربية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، محمد الزهراني، عن حالة الطقس المتوقعة على المملكة خلال الأيام المقبلة.
وقال الزهراني خلال حديثه لقناة الإخبارية: “من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض والمنطقة الشرقية، وحفر الباطن وشمال شرق المملكة والمناطق الشمالية”.
وتابع المحلل: “سيكون هناك هطول لزخات البرد، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في المنطقة الشرقية والغربية”.
وأشار إلى أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات في الرياض والشرقية، مضيفاً أن المركز الوطني أصدر نشرات بخصوص هذا الوضع.