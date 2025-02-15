شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة ترصد ذروة لمعان كوكب الزهرة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُرصد بسماء الوطن العربي مساء اليوم وصول كوكب الزهرة إلى ذروة لمعانه لهذا العام، متوهجًا في السماء مشرقًا على غير المعتاد بحوالي مرتين ونصف كمنارة لافتة للنظر بشكل استثنائي ولن يظهر بهذا السطوع المهيب مرة أخرى حتى سبتمبر 2026.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكوكب سيشاهد بالعين المجردة بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل باتجاه الأفق الجنوبي الغربي ويظل مرئيًا لأكثر من 3 ساعات ويغرب عند حوالي الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي, مشيرًا إلى أن قرص كوكب الزهرة سيصبح مضاء بنسبة 100٪ بضوء الشمس بعد 8 أشهر ونصف تقريبًا , وسيكون الكوكب أبعد بخمسة أضعاف عن الأرض من الآن وأقل سطوعًا.