شكرا لمتابعة خبر عن زخات البرد تتساقط على بردية الشرايع بمكة المكرمة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سقطت زخات البرد، على بردية الشرايع، بمنطقة مكة المكرمة، حيث تشهد المنطقة تقلبات جوية، وأجواء غير مستقرّة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية تطورًا في السحب الركامية، ما أدى إلى هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على بعض الأحياء والمناطق المفتوحة.

وتسببت الرياح المصاحبة للعواصف الرعدية في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، مما أثر على الحركة المرورية في بعض الطرق.

وأصدرت الجهات المختصة تنبيهات حمراء بخصوص احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، داعية إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة.