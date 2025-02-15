شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: رمضان يبدأ السبت 1 مارس وعيد الفطر الأحد 30 مارس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ سيكون يوم السبت 1 مارس 2025، على أن يكون العيد يوم الأحد 30 مارس، وفقًا للحسابات الفلكية.

وأشار الزعاق إلى أن معظم أيام رمضان لهذا العام ستشهد تقاربًا في طول الليل والنهار، وهو ما يتوافق مع فترة الاعتدال الربيعي، حيث تتساوى ساعات الليل والنهار تقريبًا في أغلب مناطق العالم.

يُذكر أن موعد دخول رمضان يعتمد على رؤية الهلال الشرعية، والتي يتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الجهات المختصة في المملكة، إلا أن الحسابات الفلكية تعطي تصورًا أوليًا لموعد بدء الشهر الكريم.