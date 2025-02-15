البيئة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق.. والرياض تسجّل أعلى كمية بـ 21.0 ملم في علقة بالزلفي

سجّلت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (21.0) ملم، في علقة بمحافظة الزلفي، وذلك ضمن (6) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت روضة السبلة بالزلفي (7.5) ملم، وحي الريان بالدوادمي (7.1) ملم، ومزارع خروب بشقراء (6.0) ملم، ومحطة القطار بالمجمعة (4.8) ملم، وعرجاء بالدوادمي (4.6) ملم. ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (52) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأربعاء 12 فبراير وحتى التاسعة صباح الخميس 13 فبراير 2025م؛ هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، والباحة). وأبان التقرير، أن منطقة القصيم سجلّت (11.0) ملم في دخنة بالرس، و(8.6) ملم في بريدة، و(8.0) ملم في رياض الخبراء، و(7.8) ملم في الشماسية، و(5.5) ملم في العمار بالمذنب.

فيما سجّلت المنطقة الشرقية (9.6) ملم في محطة القطار بقرية العليا، و(9.0) ملم في الخفجي، و(4.6) ملم في مطار القوات البحرية بالجبيل، و(3.8) ملم في حرس حدود الرقعي بحفر الباطن. وأشار التقرير إلى تسجيل محمية سجا بالمويه في مكة المكرمة (9.2) ملم، ورنية (2.2) ملم، فيما سجّلت المدينة المنورة (1.4) ملم في الحسو بالحناكية، وشدا بالمخواة في الباحة (0.6) ملم. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط