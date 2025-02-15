فيما سجّلت المنطقة الشرقية (9.6) ملم في محطة القطار بقرية العليا، و(9.0) ملم في الخفجي، و(4.6) ملم في مطار القوات البحرية بالجبيل، و(3.8) ملم في حرس حدود الرقعي بحفر الباطن. وأشار التقرير إلى تسجيل محمية سجا بالمويه في مكة المكرمة (9.2) ملم، ورنية (2.2) ملم، فيما سجّلت المدينة المنورة (1.4) ملم في الحسو بالحناكية، وشدا بالمخواة في الباحة (0.6) ملم. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق.. والرياض تسجّل أعلى كمية بـ 21.0 ملم في علقة بالزلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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