شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التسجيل في مسابقة "كانجارو موهبة" لطلبة التعليم العام والان نبدء بالتفاصيل



وتنظمها "موهبة" بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، وتنظم سنويًا مستهدفة الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي. مسابقة "كانجارو موهبة" وتعتمد أسئلتها نظام الاختيار من متعدد، ويقسم المشاركين فيها حسب صفوفهم الدراسية.

وأوضحت مؤسسة "موهبة" أن بمقدور الطلبة التسجيل في المسابقة التي سيبقى باب التسجيل فيها مفتوحًا حتى 18 مارس المقبل، عن طريق موقعها الإلكتروني وذلك عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق موهبة،



وسيعقد الاختبار يومي 18 و19 أبريل 2025م، وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات مسابقات التعليم العام في السعودية هذا إلى جانب توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.

وتعد مسابقة كانجارو، التي بدأت مسابقةً وطنيةً في أستراليا عام 1980، إحدى أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب وطالبة. الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عن فتح باب التسجيل في مسابقة "كانجارو موهبة".وتنظمها "موهبة" بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، وتنظم سنويًا مستهدفة الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي.وتعتمد أسئلتها نظام الاختيار من متعدد، ويقسم المشاركين فيها حسب صفوفهم الدراسية.وأوضحت مؤسسة "موهبة" أن بمقدور الطلبة التسجيل في المسابقة التي سيبقى باب التسجيل فيها مفتوحًا حتى 18 مارس المقبل، عن طريق موقعها الإلكتروني وذلك عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق موهبة،وسيعقد الاختبار يومي 18 و19 أبريل 2025م، وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية.هذا إلى جانب توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.وتعد مسابقة كانجارو، التي بدأت مسابقةً وطنيةً في أستراليا عام 1980، إحدى أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب وطالبة.