شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الفصل الثاني غداً.. وتطبيق الاختبارات المركزية لقياس التحصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية بالتعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، لخوض اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي تنطلق غدًا الأحد وتستمر لمدة خمسة أيام.

وتأتي هذه الاختبارات بعد استكمال الطلاب للاختبارات الشفهية والعملية التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، تبدأ بعض إدارات التعليم في المملكة بتنفيذ الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثاني لعام 1446هـ، حيث تم اعتماد تطبيق هذه الاختبارات في المدارس الابتدائية والمتوسطة الحكومية والأهلية.



رصد يومي في نظام نور

وتشمل الاختبارات المركزية طلاب الصف الثالث والسادس الابتدائي، بالإضافة إلى طلاب الصف الثالث المتوسط، في مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية، وغيرها من الصفوف والمواد وفقاً لاختيارات كل إدارة تعليمية وذلك بهدف قياس مستوى التحصيل الدراسي لديهم وفق معايير موحدة.

تحرص وزارة التعليم على ضمان دقة وشفافية عمليات التصحيح ورصد الدرجات، حيث سيتم تسجيل وتدقيق النتائج يوميًا عبر نظام "نور"، ليتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الاطلاع على النتائج النهائية قبل نهاية دوام يوم الخميس 21 شعبان 1446هـ.

كما وفّرت إدارات التعليم خطوطًا إرشادية لدعم الطلاب، وتقديم الاستشارات الأكاديمية، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة تعزز أداءهم أثناء فترة الاختبارات.



الاختبارات المركزية لتعزيز الجودة

من المقرر استمرار تنفيذ الاختبارات المركزية خلال الفصل الدراسي الثالث، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التعليم لتعزيز جودة التعليم وتحسين التحصيل الدراسي للطلاب.

وتُعنى هذه الاختبارات بقياس مدى تمكن الطلاب من المهارات والمعارف الأساسية، إلى جانب تشخيص نقاط القوة والضعف في أدائهم الأكاديمي، ما يسهم في توفير بيانات دقيقة تدعم عمليات التخطيط والتطوير التعليمي.

كما تهدف هذه الاختبارات إلى رفع مستوى أداء الطلاب في التقييمات الوطنية والدولية، وتعزيز ممارسات التدريس والتقويم لدى المعلمين من خلال تحليل نتائج الاختبارات والاستفادة منها في تحسين أساليب التعليم.



نماذج متنوعة

تُطبق الاختبارات المركزية على جميع طلاب التعليم العام في المدارس الحكومية والأهلية وفق رؤية تطويرية تستند إلى معايير تقييم موحدة.

وتعمل لجان فنية متخصصة على إعداد الأسئلة لتشمل جميع مفردات المناهج الدراسية، مع اعتماد نماذج اختبارية متنوعة، تشمل النماذج الأساسية والبديلة، إضافةً إلى اختبارات الدور الثاني، ويتم تحكيمها بدقة عبر نظام "اختبار" لضمان شموليتها وجودتها.

كما مُنحت إدارات التعليم صلاحية تحديد فترات تنفيذ الاختبارات بما يتناسب مع خططها واحتياجاتها، مع إمكانية إعفاء المدارس التي تحقق مستويات متميزة في نواتج التعلم من المشاركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز نجاحاتها وإبراز تجاربها المتميزة.



مستقبل تعليمي متطور

تؤكد وزارة التعليم أن تطبيق الاختبارات المركزية يأتي ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير العملية التعليمية والارتقاء بجودة مخرجات التعليم.

كما تسعى الوزارة إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، وتعزيز بيئة تعليمية متكاملة تدعم التحصيل العلمي للطلاب وترتقي بمستوى الأداء المدرسي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم بالمملكة.