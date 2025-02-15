انت الان تتابع بمناسبة يوم التأسيس.. فندق فورسيزونز القاهرة يتيح عروضاً مميزة وفاخرة للسعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2025, 3:24 مساءً

بمناسبة يوم التأسيس السعودي، يتيح فندق فورسيزونز القاهرة فيرست ريزيدنس، فرصة الاستمتاع بعطلة فريدة لا تُنسى، حيث يلتقي التاريخ بالفخامة في أجواء استثنائية. ويقع الفندق في موقع فريد بين أهرامات الجيزة العريقة وضفاف نهر النيل الغربية، مما يجعله الوجهة المثالية لاستكشاف معالم القاهرة الساحرة والاستمتاع بإقامة راقية وسط أجواء الضيافة الفاخرة. يقع الفندق بجانب الحدائق النباتية الخلابة وعلى ضفاف النيل الغربية، ويقدم إطلالات ساحرة، حيث يمكن رؤية الأهرامات خلابة من بعض الغرف والأجنحة. كما يتيح فرصة الاسترخاء بجانب المسبح الهادئ، أو الاستمتاع في المنتجع الصحي الفاخر، أو بالتسوق في ثلاث طوابق من المتاجر الراقية في "فيرست مول جيزا". ولتجربة طعام متميزة، يمكن الاستمتاع بإطلالات بانورامية على النيل على متن "مركب الفيرست نايل"، حيث تنتظر الحضور مجموعة متنوعة من المأكولات المتنوعة. ويقدم فندق فورسيزونز خلال هذه الفترة خصومات فريدة تصل إلى 15% على سعر الغرفة الواحدة، وذلك عند الحجز، ويشترط الحجز مسبقاً قبل 3 أيام على الأقل من موعد الوصول. https://www.fourseasons.com/cairofr/offers/room-savings-15-off/ ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات أو إجراء حجز، عبر الاتصال على 0235672000 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

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