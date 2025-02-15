السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، وكالة الحماية المدنية في العاصمة الإيطالية روما.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله رئيس وكالة الحماية المدنية فابيو تشيتشيليانو ، وعدد من كبار المسؤولين.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الزيارة على أقسام الوكالة، واستمع لشرح موجز عن عملها والأدوار المناطة بها.

حضر الزيارة الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط