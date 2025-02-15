شكرا لمتابعة خبر عن “تعليم الرياض” تنهي الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الثاني غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنهت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استعدادتها لاختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 1446 هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استكملت جميع الاستعدادات لضمان سير الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثاني بانتظام.

وبين أن الاختبارات التحريرية لجميع المراحل ستبدأ غدًا الأحد الساعة السابعة والنصف صباحًا، فيما ستكون اختبارات جميع المراحل لمدارس التعليم المستمر الساعة الرابعة مساءً.

وأضاف المتحدث الرسمي الإدارة وفرت هواتف إرشادية لدعم الطلاب وتقديم الاستشارات الخاصة بالاختبارات، وذلك لتهيئتهم وتوفير البيئة المثلى للأداء الأكاديمي، لافتًا إلى أن رصد الدرجات وتدقيقها في نظام نور واستخراج نتائج الطلاب والطالبات النهائية سيكون قبل نهاية دوام يوم الخميس ٢١ شعبان ١٤٤٦هـ.

يُذكر أن “تعليم الرياض” يطبق الاختبارات المركزية في المدارس الصباحية الابتدائية والمتوسطة (الحكومية والأهلية) للصف الثالث ابتدائي والسادس الابتدائي والثالث متوسط لمواد العلوم والرياضيات واللغة العربية وحدد اختبار مادة العلوم للصف السادس ابتدائي يوم الأحد ١٧ شعبان ١٤٤٦هـ ومادة الرياضيات للصف الثالث متوسط يوم الاثنين ١٨ شعبان ١٤٤٦هـ ومادة اللغة العربية للصف الثالث ابتدائي يوم الثلاثاء ١٩ شعبان ١٤٤٦هـ وجميعها الفترة الأولى.