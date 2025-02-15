شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار غزيرة على جدة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد منطقة جدة، اليوم السبت، هطول أمطار متفرقة، بحسب ما كشفه المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني.

وكان مركز الأرصاد، قد توقع أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق عدّة تشمل مكة المكرّمة ومحافظة جدة.

ويتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية إلى الإثنين المُقبل على معظم مناطق المملكة مصحوبة برياح هابطة وجريان السيول وتساقط البَرَد وارتفاع الأمواج على السواحل.