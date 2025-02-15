شكرا لمتابعة خبر عن الشويعر: أهل الظهيرة أول من تناول الزيتون في الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في التاريخ، منصور الشويعر، عن قصة تناول الزيتون لأول مرة في مدينة الرياض، والتي تعود إلى أسرة من حي الظهيرة شمال الرياض في عهد الملك عبدالعزيز.

وأوضح الشويعر خلال حديثه في بودكاست “ذاكرة” أن القصة بدأت عندما سافر أحد سكان الحي إلى بلاد الشام وأقام هناك لفترة من الزمن، وعند عودته، أهدى جيرانه “التنكة”.

وأضاف: “حين استلمت الأسرة الهدية، تساءلوا عما بداخلها، فالبعض اعتقد أنها تحتوي على تمر أو كليجة، وعندما فتحوها، فوجئوا بوجود ثمار سوداء وخضراء لم يعرفوها.”

وتابع قائلاً : “البعض ظن أن الثمار قد تكون نوعاً من التمر، بينما آخرون وضعوا إحداها على الأرض معتقدين أنها ربما تتحرك. وعندما عاد جارهم من السفر وأخبرهم أنها ثمار الزيتون، كانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها التعرف على الزيتون وتذوقه في الرياض.”