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مؤسس آيدييشن: ارتفعت لدينا رواتب الموظفين بعد تقليص العمل إلى 4 أيام.. فيديو

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مؤسس آيدييشن: ارتفعت لدينا رواتب الموظفين بعد تقليص العمل إلى 4 أيام.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “آيدييشن” نايف الحربي، عن تأثيرات تقليص عدد أيام العمل إلى 4 أيام.

وقال نايف الحربي، عبر برنامج “120” على قناة الإخبارية: “ارتفعت لدينا رواتب الموظفين بعد تقليص العمل إلى 4 أيام وذلك أسهم في زيادة الإنتاجية”.

وأشار إلى أنهم طبقوا هذا النظام مبدئيًا بشكل تجريبي بعد نجاحه في شركات ألمانية،
زيادة القدرات الإبداعية لدى الموظفين وزيادة الإنتاجية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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