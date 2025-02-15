شكرا لمتابعة خبر عن مؤسس آيدييشن: ارتفعت لدينا رواتب الموظفين بعد تقليص العمل إلى 4 أيام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “آيدييشن” نايف الحربي، عن تأثيرات تقليص عدد أيام العمل إلى 4 أيام.

وقال نايف الحربي، عبر برنامج “120” على قناة الإخبارية: “ارتفعت لدينا رواتب الموظفين بعد تقليص العمل إلى 4 أيام وذلك أسهم في زيادة الإنتاجية”.

وأشار إلى أنهم طبقوا هذا النظام مبدئيًا بشكل تجريبي بعد نجاحه في شركات ألمانية،

زيادة القدرات الإبداعية لدى الموظفين وزيادة الإنتاجية.