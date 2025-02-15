نائب وزير البيئة: منظمات القطاع غير الربحي أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي وقلّلت من كميات الهدر بالسعودية

واستعرض نائب وزير البيئة ، أبرز المكتسبات التي حققتها الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة خلال عام 2024م، وحصولها على جائزة الأداء المثالي، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الساعات التطوعية المنفذة عبر المتطوعين في المنظمات غير الربحية، وصل إلى (466,116.5) ساعة، إضافةً إلى أكثر من (131,000) متطوع في المنصِة الوطنيِة للعمل التطوعِي، كما بلغ عدد البرامج التي قدمتها المنظمات غير الربحية (349) برنامجًا، وعدد المتطوعين في المنظمات غير الربحية (13,545) متطوعًا، فيما تجاوز عدد المنظمات الأهلية والتعاونية التي تشرف عليها الوزارة (400) منظمة، وعدد المنظمات التي مُكنت (118) منظمة.
ونوه معاليه في ختام كلمته، أن هذا الملتقى يعد خطوة مهمة لتعزيز استدامة القطاع غير الربحي، من خلال تبادل التجارب بين منظمات حفظ النعمة، وتعظيم الاستفادة من الفائض الغذائي؛ سواءً بإعادة توزيعه وفق اشتراطات سلامة الأغذية، أو الاستفادة من إعادة تحويل غير المستفاد منه إلى علائق ومحسنات تربة؛ مما يسهم في دعم الاستدامة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق أثر أعمق لتعزيز قدراتها.
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