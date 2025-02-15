5 دقائق فارق حصص المدارس في رمضان

ومنحت وزارة التعليم مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة، وحددت معظم الإدارات 5 دقائق فارقًا بين حصص المدارس المستقلة والأخرى المشتركة.
واعتمدت، أمس، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي لشهر رمضان لمدارس الفترة الصباحية ومدارس الفترة المسائية ومدارس التعليم المستمر. وأوضحت الإدارة أن بداية اليوم الدراسي لمدارس الفترة الصباحية سيكون من التاسعة صباحًا ومدارس الفترة المسائية الواحدة مساءً، أما مدارس التعليم المستمر فستكون التاسعة والنصف مساءً.
كانت الإدارة العامة للتعليم في منطقة المدينة المنورة، حددت أخيرًا زمن بداية الحصة الأولى في شهر رمضان المبارك هذا العام، اعتبارًا من الساعة 9:30 صباحًا في جميع مدارس البنين والبنات بالمدينة المنورة، ومكاتب التعليم التابعة لها.
بداية اليوم الدراسي بإدارات تعليمية
• مدارس الفترة الصباحية «المستقلة»
بداية الحصة الأولى من التاسعة صباحًا، وزمن الحصة 35 دقيقة، وزمن صلاة الظهر 30 دقيقة.
• مدارس الفترة الصباحية «المشتركة»
بداية الحصة الأولى من التاسعة صباحًا، وزمن الحصة 30 دقيقة، وزمن صلاة الظهر 30 دقيقة.
• المدارس المسائية
بداية الحصة الأولى من الواحدة ظهرًا، وزمن الحصة 30 دقيقة، وزمن صلاة الظهر 30 دقيقة.
• مدارس التقويم المستمر
بداية الحصة الأولى من التاسعة والنصف مساءً، وزمن الحصة 35 دقيقة.
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