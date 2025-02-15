شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة والبرد القارس ضمن 7 حالات تستوجب تأجيل الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تشهد العديد من المناطق تغيرات وتقلبات جوية حادة خلال الشتاء، مما قد يؤثر على سير الاختبارات ويتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات تحفظ سلامة الطلاب ومنسوبي التعليم، حيث تؤدي الظواهر الجوية الحادة إلى صعوبات في التنقل من وإلى المدارس وتعطل سير الاختبارات.ويستدعي ظهور تلك الحالات الجوية اتخاذ قرارات مناسبة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة الجميع وضمان سير العملية التعليمية بمرونة تتوافق مع الظروف الجوية المختلفةأوضحت وزارة التعليم أن هناك حالات جوية تستوجب تأجيل الاختبارات وفقًا لمعايير دقيقة تضمن عدم تعريض الطلاب ومنسوبي المدارس لأي مخاطر قد تنشأ بسبب التقلبات الجوية.وتشمل هذه الحالات وصول كميات الأمطار إلى مستويات مرتفعة قد تؤدي إلى تشكل السيول وتراكم المياه في الطرقات مما يجعل من الصعب وصول الطلاب إلى المدارس بسلام.كما تشمل هذه الحالات أيضًا هبوب الرياح القوية التي قد تتسبب في أضرار بالمباني أو تعطل الحركة المرورية إضافة إلى الضباب الكثيف الذي قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية إلى مستويات خطرة مما يزيد من صعوبة التنقل إلى المدارس ويؤثر على سلامة الطلاب والعاملين في الميدان التعليمي.وتؤد موجات البرد القارس التي تصل فيها درجات الحرارة إلى مستويات متدنية إلى مشكلات صحية للطلاب خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء وتعتبر موجات الحر الشديدة أيضًا من الحالات التي تتطلب التدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة حيث إن ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية قد يشكل خطرًا على صحة الطلاب خاصة في المدارس التي لا تتوفر فيها أنظمة تبريد كافية.كما أن العواصف الثلجية التي تؤدي إلى تراكم الثلوج وإغلاق الطرق بشكل كامل تعتبر من العوامل التي تستوجب تعليق أو تأجيل الاختبارات لضمان سلامة الجميع وعدم تعريض أي فرد لمخاطر التنقل في ظروف جوية غير آمنةوأكدت وزارة التعليم أن إداراتها في مختلف المناطق والمحافظات تمتلك الصلاحيات الكاملة تأجيل الاختبارات وفقًا للظروف المناخية التي تشهدها كل منطقة ويتم اتخاذ هذه القرارات بناءً على توصيات لجان متخصصة بإدارة الأزمات داخل كل إدارة تعليمية حيث يتم تقييم الأوضاع الجوية بشكل دقيق واتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين في الميدان التعليمي.ويجري ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي مصلحة الجميع، كما أن الإدارات التعليمية تملك صلاحية تعديل جداول الاختبارات وتقديمها أو تأخيرها وفقًا للحاجة وبما يتناسب مع الظروف الجوية المحيطة حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل المخاطر التي قد تنجم عن الظروف المناخية غير المستقرة وضمان استمرار العملية التعليمية دون أن يتأثر الطلاب بأي انقطاع غير مبرر بسبب الأحوال الجويةتسعى وزارة التعليم إلى تطبيق جميع الإجراءات التي تسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة من خلال وضع خطط واضحة لمواجهة التقلبات الجوية واتخاذ قرارات مدروسة تحقق مصلحة الطلاب ومنسوبي المدارس حيث تضع الوزارة سلامة الجميع على رأس أولوياتها وتعمل على توفير البدائل المناسبة التي تضمن استمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف بما يتماشى مع التطورات المناخية ويعزز قدرة النظام التعليمي على التكيف مع المستجداتوكان المركز الوطني للأرصاد قد أوضح، على لسان متحدثه الرسمي حسين القحطاني، أن التوقعات الجوية للأسبوع القادم تشير إلى احتمالية هطول أمطار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، وحائل، مصحوبة بأجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المناطق الشمالية والوسطى، مع فرص لتكوّن الضباب في مناطق الشمالية، الوسطى، الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربيةكما أشار القحطاني إلى أن نهاية الأسبوع ستشهد نشاطًا للرياح المثيرة للغبار على المناطق الشمالية، مؤكدًا أن المركز الوطني للأرصاد يتابع عن كثب مستجدات الحالة الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التعليم، لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب والطالبات خلال فترة اختباراتهم