شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 مهربي ومروجي مخدرات في منطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخدرات

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و 23,850 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: [email protected]) ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.