السعودية | فتح باب التسجيل في مسابقة “كانجارو موهبة” لطلبة التعليم العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” عن فتح باب التسجيل في مسابقة “كانجارو موهبة” التي تنظمها بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم،

وتستهدف المسابقة التي تنظم سنويًا الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي، وتعتمد أسئلتها نظام الاختيار من متعدد، ويتم تقسيم المشاركين فيها حسب صفوفهم الدراسية.

وأوضحت مؤسسة “موهبة” أن بمقدور الطلبة التسجيل في المسابقة التي سيبقى باب التسجيل فيها مفتوحًا حتى 18 مارس المقبل، عن طريق موقعها الإلكتروني وذلك عبر الرابط www.kangarooksa.org/kangaroo-register أو عبر تطبيق موهبة، مؤكدة أن الاختبار سيعقد يومي 18 و19 أبريل 2025م.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.

وتعد مسابقة كانجارو، التي بدأت مسابقةً وطنيةً في أستراليا عام 1980، إحدى أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب وطالبة.

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