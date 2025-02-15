تستمر حتى المساء.. أمطار خفيفة على مدينة الرياض

طقس المملكة اليوم

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار خفيفة على مدينة الرياض، وأجزاء من محافظات المنطقة.وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة حتى مساء اليوم تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، والمزاحمية، وحريملا، والقويعية والدوادمي وعفيف والرين والخرج، والدلم، والحريق، وحوطة بني تميم. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.