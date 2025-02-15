شكرا لقرائتكم خبر عن خالية من السعرات الحرارية.. إنتاج 35 ألف شتلة "ستيفيا" في مزرعة بالأوجام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح شاب في بلدة الأوجام بمحافظة القطيف، في زراعة وإنتاج، نبتة ”الستيفيا“، حلوة المذاق، التي تُعتبر بديلًا طبيعيًا عن السكر، ب ”صفر سعرات حرارية“، ليكون أول مواطن بالمملكة ينتج نبتة ”الستيفيا“، بعد تجارب ليكون منتج سعودي وبنسبة 100%، ونجح هذا العام 2025 في إنتاج أكثر من 35 ألف شتلة.

وقال المهتم وخبير الزراعة: علي الناصر ”: إن مزرعة الأوجام تنتج نبات“ ستيفيا" الطبيعية، هي الوحيدة التي تنتج هذا النبات في المملكة، وذلك بعد تجارب عدة على مدار الأعوام الماضية، لافتًا إلى إنتاج أكثر من 25 ألف شتلة، في العام الماضي 2024، وأكثر من 35 ألف شتلة في موسم 2025.

وأوضح خلال مشاركته في مبادرة ”بيدي أزرع“ بسيهات أنهم في العام الماضي كان يستوردون البذور من خارج المملكة، ولكن في هذا العام 2025، بدأوا الاعتماد على أنفسم، وإنتاج أكثر من 35 ألف شتلة من بذور المزرعة، فأصبح المنتج من نبات ”الاستيفيا“ ومن البذرة، وحتى الإنتاج، سعوديًا بنسبة 100 %.

وبيّن الناصر أن ”الستيفيا“ تفوق السكر من 200 إلى 300 مرة في الحلاوة، وأنهم يطمحون لإنتاج أصناف متعددة خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن عمر الشتلات يتراوح ما بين 30 و40 يومًا، علمًا بأن عمر النبتة الافتراضي في الأرض يكون من سنتين إلى 7 سنوات.



وأكمل: ترتفع الشتلة من طول 50 إلى 80 سم، وبدأنا في إنتاج أوراق مجففة من النبتة هذا الموسم، وتستخدم بأنواع مختلفة، في المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة، أو في العصائر، إضافةً إلى صناعة الكعك والحلويات، وذلك بعد طحن أوراق هذه النبتة.

وأكد أن أبرز ما يميز هذه النبتة، أنها صفر في السعرات الحرارية، وهي ملائمة لأمراض السكر، كما أنها ملائمة لأصحاب النظام الغذائي مثل الكيتو، والدايت، وأمراض القلب.

ولفت الناصر إلى أن النبتة مقاومة للحرارة والرطوبة، وأن أصلها من أمريكا الجنوبية ”الأوروغواي والبرازيل“، وتمتاز بخواص عديدة، ناصحًا باستخدامها كبديل محلى عن السكر المكرر الأبيض، فهي من البديلات المحلات الصحية.

مميزات ستيفيا