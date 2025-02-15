شكرا لقرائتكم خبر عن السحب المنخفضة في جبل شدا الأعلى.. مشهد بديع يرسم الجمال والان نبدء بالتفاصيل

شدا الأسفل والأعلى

الطبيعة الساحرة في السعودية

الدمام - شريف احمد - يقصد أهالي وزوار منطقة الباحة هذه الأيام القطاع التهامي باحثين عن الدفء وجمال الطبيعة.يأتي هذا في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها جبال السراة في فصل الشتاء.ورسمت الغيوم والضباب الذي غطّى قمتي جبلي شدا الأسفل والأعلى الواقعين بين محافظتي المخواة وقلوة لوحةً جماليةً إبداعيةً.وتتألق الأجواء في مشهد رباني بديع أخاذ عادة ما تكتسيه جبال شدا خلال موسم الشتاء.وجذبت تلك الأجواء الرائعة المتنزهين وزوار والسياح الباحثين عن الأجواء الدافئة في القطاع التهامي.وحرص عدد من المتنزهين من خلال جولاتهم وكاميراتهم الخاصة على توثيق منظر سُحب الضباب، وهي تعانق الجبال وسط الأجواء المعتدلة وزخات المطر الخفيفة.مما زادَها ابتهاجًا وترحيبًا بضيوفها وزوَّارها الباحثين عن اعتدال الأجواء والمناظر الطبيعية.