المملكة تدين حادث الدهس الذي وقع في مدينة ميونخ الألمانية وتؤكد رفضها ونبذها التام لكل أشكال العنف

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة لحادث الدهس الذي وقع في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما نتج عنه من إصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت المملكة رفضها ونبذها التام لكل أشكال العنف، وتضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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