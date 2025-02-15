شكرا لمتابعة خبر عن القرني يكشف عن قصة رجل كثير الطلاق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الداعية عائض القرني عن “رجل نكتة ” كثير الطلاق، واصفاً إياه بأنه سينما وبرنامج وفيلم ومسرحية ويحفظ أشعاراً وأسمر طويل.

وقال الداعية القرني خلال حديثه في منصة مايكس للبودكاست: “جماعتنا قالوا بكره ترا يا فلان بيجيلنا قبيلة ضيف بيتزوج ونبغي نزيف، ونقدم هدايا، وقال الرجل: بكرة إذا يوجد هدية، طلق بالثلاثة ” .

وتابع القرني: ” إني أقفز وأبقى في الهواء حتى تقولي انزل يا صالح، وفي اليوم الثاني تحمس الجماهير وظل يقفز صالح” .

وأكد الداعية أن الناس قالوا: والله يا صالح أنا شوفنا بطون أقدامك في آخر قفزة، ورد صالح: “شفتوا آخر قفزة، طلق بالثلاثة، إني سامع تسبيح الملائكة حول العرش”.