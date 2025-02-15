شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أمطار رعدية وجريان للسيول على أجزاء من 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.

حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم /ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.