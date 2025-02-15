شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة الرياض الأعلى.. 7 مناطق تشهد هطول أمطار متفرقة والان نبدء بالتفاصيل

كميات هطول الأمطار

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة الرياض أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ (14.7) ملم، في حي الريان بمحافظة الدوادمي، وذلك ضمن (7) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت مزارع خروب بشقراء في المنطقة (14.0) ملم، ومرات (13.6) ملم.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ فقد سجّلت (123) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الخميس 13 فبراير، وحتى التاسعة صباح الجمعة 14 فبراير 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، والباحة).وأبان التقرير، أن منطقة مكة المكرمة سجلت في مطار الطائف (13.0) ملم، والمحاني بالطائف (8.8) ملم، وفي القصيم سجلّت (11.0) ملم في دخنة بالرس، و(3.0) ملم في عنيزة، فيما سجّلت المنطقة الشرقية (9.4) ملم في الرفيعة بقرية العليا، و(6.8) ملم في مطار القوات البحرية بالجبيل.وأشار التقرير إلى تسجيل وادي الفرع في المدينة المنورة (6.0) ملم، وأبو ضباع بوادي الفرع (5.0) ملم، فيما سجّلت منطقة عسير (7.4) ملم في العاسرة بالنماص، و(6.8) ملم في عفران ببلقرن، وسجّلت الباحة (5.0) ملم في بني حسن بالمندق، و(3.6) ملم في حصن الحبس بقلوة.