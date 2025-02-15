شكرا لقرائتكم خبر عن روما.. وزير الداخلية يبحث تعزير التعاون الأمني مع نظيره الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية