شكرا لقرائتكم خبر عن روما.. وزير الداخلية يبحث تعزير التعاون الأمني مع نظيره الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الداخلية بالجمهورية الإيطالية ماتيو بيانتيدوسي، في روما، الجمعة، جلسة مباحثات رسمية.
وأكد سموه في بداية الجلسة، أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بجمهورية إيطاليا.
وأكد سموه حرص حكومة المملكة على رفع مستوى التعاون والعمل مع الجمهورية الإيطالية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة صورها، وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.
وحضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية الإيطالية، ومساعد وزير الداخلية هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الدفاع المدني اللواء حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح.
وأكد سموه في بداية الجلسة، أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بجمهورية إيطاليا.
الشراكة الاستراتيجيةوتطرق سموه لاتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الذي جرى توقيعه خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أنه سيكون الإطار الذي سيتم العمل من خلاله على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين.
وأكد سموه حرص حكومة المملكة على رفع مستوى التعاون والعمل مع الجمهورية الإيطالية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة صورها، وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.
التعاون الأمنيوجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية الإيطالية، ومساعد وزير الداخلية هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الدفاع المدني اللواء حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح.