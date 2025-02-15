شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر ينقذ معتمرًا باكستانيًا بعد توقف قلبه في صحن الطواف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة في إنقاذ حياة معتمر من الجنسية الباكستانية، بعدما تعرض لتوقف قلب وتنفس أثناء تأديته مناسك العمرة في صحن الطواف بالحرم المكي الشريف.

وأوضحت الهيئة أن مركز القيادة والتحكم تلقى بلاغًا، اليوم الجمعة، عن حالة إغماء لمعتمر في العقد الخامس من عمره.

وعلى الفور، تحركت الفرق الإسعافية المتمركزة في الحرم، ليتبين بعد الكشف الطبي أن المريض يعاني من توقف القلب والتنفس.

وبحسب البروتوكول الطبي المعتمد، تم تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي على الفور باستخدام جهاز الضغطات الصدرية “اللوكس” (LUCAS) وجهاز الصدمات الكهربائية (AED) المتوفر في الحرم ضمن مبادرة “ومن أحياها”.

وبفضل سرعة الاستجابة، تمكنت الفرق الطبية من إعادة النبض للمريض خلال دقيقتين فقط، قبل نقله إلى منشأة طبية لمتابعة حالته الصحية.

وتأتي هذه الاستجابة السريعة ضمن خطة الهلال الأحمر لتغطية يوم الجمعة في الحرم المكي، حيث يتمركز عدد من الفرق الإسعافية والتطوعية لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، حفاظًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.